Sequência de lesões de laterais pode abrir caminho para Giay ter mais chances no Palmeiras

Marcos Rocha sofreu lesão na coxa esquerda no primeiro jogo da final do Paulista, no dia 16 de março. Ele recuperou-se e voltou à ficar à disposição no clássico contra o Coritnhians, no último sábado, mas ficou apenas no banco. E, antes mesmo de voltar aos gramados, teve detectado um edema na panturrilha esquerda, problema que o faz voltar a ser baixa.

Giay viveu um jejum de nove jogos sem entrar em campo e voltou a ter chance na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo. Na oportunidade, entrou na vaga de Mayke, aos 21 minutos do segundo tempo. Depois disso, teve mais uma oportunidade contra o Sporting Cristal, substituindo Mayke, que saiu lesionado. Já contra o Sport, jogou os 90 minutos.

Após permanecer apenas no banco contra o Cerro Porteño, o argentino foi novamente utilizado no clássico do último sábado, entrando na vaga de Bruno Fuchs, que estava pendurado no jogo, no intervalo. Giay, então, fez um jogo seguro, tendo, talvez, sua melhor aparição com a camisa palmeirense que ele defende desde julho de 2024.