São Paulo não vence o Botafogo, próximo adversário no Brasileiro, desde 2020; relembre

Nesta quarta-feira, o São Paulo visita o Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A última vitória do Tricolor sobre o Alvinegro carioca foi em dezembro de 2020.

Na ocasião, o São Paulo recebeu o Botafogo no dia 9 de dezembro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Tricolor goleou por 4 a 0, com gols de Brenner (dois), Reinaldo, de pênalti, e Hernanes.

Desde então, foram nove duelos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Botafogo e quatro empates. Somente em 2024, os clubes se enfrentaram em quatro oportunidades, com três empates e uma vitória do Glorioso, que ainda eliminou o Tricolor nas quartas de final da Copa Libertadores.