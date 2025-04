Romero lamenta nova derrota do Corinthians no Brasileiro e cobra: "Temos que estar mais concentrados"

O Corinthians vive uma fase de instabilidade na temporada. Nesta quarta-feira, o Timão foi superado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Capitão do Corinthians, Romero saiu jogando no ataque junto com Memphis e Yuri Alberto. O paraguaio lamentou o mau resultado diante da Fiel Torcida e entende que faltou eficácia ao Timão. O atacante ainda cobrou mais concentração ao elenco.

"Não estamos conseguindo os resultados no Campeonato Brasileiro. Hoje, acho que jogamos bem no primeiro tempo, e no segundo tempo estamos tomando os gols e desligamos do jogo. Temos que estar mais concentrados nesse sentido, de fazer o nosso gol. Tivemos muitas chances de fazer o gol hoje e não matamos. É trabalhar. Sábado temos outro jogo importante aqui em casa no Brasileiro e tomara que a gente consiga os três pontos", afirmou em entrevista a Cazé TV.