Rodada NBA: Curry e Butler dão show, Warriors vencem os Grizzlies e garantem vaga nos Playoffs

Mais cedo, ainda nesta terça-feira, o Orlando Magic bateu o Atlanta Hawks por 120 a 95, no Kia Center, e também garantiu vaga nos Playoffs. Cole Anthony foi o destaque da equipe, com 26 pontos, três rebotes e seis assistências.

O Magic ainda teve outros quatro jogadores com mais de dez pontos: Wendell Carter Jr (19), Paolo Banchero (17), Anthony Black (16) e Franz Wagner (13). Pelo lado dos Hawks, Trae Young terminou a partida com 28 pontos, dois rebotes e seis assistências. No entanto, o armador levou duas faltas técnicas e foi expulso da partida, restando quatro minutos e 47 segundos no último quarto.