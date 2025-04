Renê, do Fluminense, celebra golaço em vitória contra o Corinthians e valoriza Renato Gaúcho

O Fluminense conquistou importante resultado ao vencer o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão. O resultado manteve os tricolores entre os líderes da competição. O lateral esquerdo Renê abriu o placar para os cariocas, com um golaço, e falou sobre seu primeiro tento com a camisa tricolor.

"Eu estava um pouco enjoado. Pedi um remédio para o doutor. O remédio era muito ruim e acabei extravasando a raiva pelo gosto ruim e fiz o gol. Meus companheiros e minha esposa sempre falavam que eu deveria chutar mais ao gol. Mesmo não sendo o pé bom arrisquei. O mais importante foi a vitória, contra um adversário difícil. Agora é seguir trabalhando para manter as vitórias", começou Renê.

Renê destacou o início de trabalho do técnico Renato Gaúcho no Fluminense. O novo comandante venceu os três duelos que esteve à frente do Tricolor das Laranjeiras.