RB Bragantino bate o Sport e soma a segunda vitória seguida no Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Juninho Capixaba foi o autor do gol dos visitantes.

Com o resultado, o Massa Bruta alcançou seu segundo triunfo consecutivo na competição. A equipe chegou a sete pontos, na quarta colocação. Do outro lado, o Leão da Ilha segue na lanterna da tabela, com apenas um ponto somado.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o Corinthians. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, às 20h30 do domingo. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série A.