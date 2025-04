Ramón e Emiliano reprovam atuação do Corinthians e lamentam oscilação: "Temos elenco para jogar melhor"

O Corinthians amargou sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição nacional.

O gol que abriu o placar para o Fluminense foi determinante para o resultado, de acordo com o técnico Ramón Díaz. Após cruzamento para dentro da área, a defesa do Corinthians afastou. A bola, porém, sobrou na entrada da área e o canhoto Renê acertou um belo chute de direita no ângulo de Matheus Donelli.

"São jogadas e situações que não esperamos que terminem assim. Foi um gol muito raro, muito estranho, de um lateral que é canhoto e fez um gol incrível com a direita. O gol nos afetou animicamente. Não estávamos jogando em um grande nível, mas tínhamos o controle, um jogo intenso das duas equipes. É um momento onde qualquer finalização termina em gol. São momentos. Nesses momentos, temos que manter a calma, manter o trabalho, seguir convencendo os jogadores da capacidade deles, porque nesses momentos é importante que o jogador não perca a confiança no que vínhamos fazendo. Baixar a guarda não seria bom para ninguém. Vamos tratar que a equipe recupere esse espírito que tínhamos anteriormente", declarou o argentino.