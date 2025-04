Rafael valoriza atuação após quarto empate seguido e acredita em virada de chave do São Paulo no Brasileirão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer na competição. Após a partida, o goleiro Rafael lamentou o resultado, mas

"É difícil fazer uma análise agora, saindo de campo, mas ao meu ver, é sempre muito difícil jogar contra o Botafogo aqui, e nós sabíamos da dificuldade. Eu acho que fizemos um bom jogo, saímos na frente do placar, também tivemos um gol anulado, que poderia dar mais tranquilidade. É claro que ganhando por um placar apertado, o time do Botafogo arriscou mais e foi mais por um ataque. Infelizmente sofremos esse gol no finalzinho, mas acho que é ressaltar o trabalho", declarou em entrevista ao Premiere.