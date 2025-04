Palmeiras tira invencibilidade do Inter no ano e seca Flamengo para manter ponta do Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Internacional, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que colocou fim à invencibilidade da equipe gaúcha na temporada. Facundo Torres anotou o único gol do Verdão no jogo que aconteceu no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com este resultado, o Verdão chegou a sua quinta vitória consecutiva na temporada e assumiu a liderança do Brasileirão, com dez pontos conquistados. Assim, o Alviverde seca o Flamengo, que enfrenta o Juventude, para se manter na ponta. O Internacional, por sua vez, desce para a nona colocação, com cinco pontos.

Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana para disputa da quinta rodada do Brasileirão. O Internacional se prepara para o clássico contra o Grêmio, que acontece no sábado, às 21 horas (de Brasília). Enquanto o Palmeiras duela com o Fortaleza, no domingo, a partir das 18h30, na Arena Castelão.