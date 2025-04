Palmeiras sofre, mas arranca empate do Cuiabá pelo Brasileirão sub-20

Em confronto pela sexta rodada do Brasileirão sub-20, o Palmeiras empatou com o Cuiabá por 2 a 2, no CT Manoel Dresch. Os gols do Verdão foram marcados por Larson e Juan Francisco, enquanto Gabriel Mineiro e David anotaram para o Dourado.

Com o empate, o Alviverde alcança os 11 pontos e fica na terceira posição. Já a equipe do Mato Grosso sobe para a 11ª posição, com oito pontos.

O Palmeiras terá um clássico contra o Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Derby acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Pelo mesmo torneio, o Cuiabá visita o Atlético-GO no Antônio Accioly, na próxima quarta-feira, às 15h.