No tie-break, Suzano vence o Minas e vai à semifinal da Superliga masculina

O jogo

Após um início de primeiro set equilibrado, o Suzano se distanciou no placar graças a passagem de Pedrosa no saque. A equipe fechou o set em 25 a 20.

Já no segundo set, o time mineiro foi superior. Apesar de salvar três set points e encostar no placar, o Suzano não conseguiu reverter a desvantagem. O Minas fechou em 25 a 23.

O Minas não deu brechas ao Suzano no terceiro set. A equipe abriu confortável vantagem e venceu por 25 a 17.

O grande destaque do Suzano no quarto set foi Sabino. O oposto virava todas as bolas que chegavam e ajudou a sua equipe fechar em 25 a 21.