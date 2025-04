Neymar sai com dores, mas Santos bate Atlético-MG em 1º jogo sem Caixinha e desencanta no Brasileirão

O Santos enfim alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no primeiro jogo após a demissão do técnico Pedro Caixinha, o Peixe bateu o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela quarta rodada. Zé Ivaldo e Barreal fizeram os gols. Neymar, por sua vez, saiu com dores. A equipe paulista foi dirigida pelo auxiliar César Sampaio.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano aparece na 12ª colocação, com quatro pontos. O Galo, por sua vez, segue sem vencer no torneio e está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

Este foi o 100º jogo de Neymar no Urbano Caldeira. A noite que era para ser de festa para o meia-atacante, acabou terminando em frustração. O jogador de 33 anos voltou a sentir um incômodo na coxa esquerda e, chorando, pediu para ser substituído ainda aos 32 minutos do primeiro tempo.