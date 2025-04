Mesmo com impacto de Neymar, Santos ainda depende de vendas, afirma CEO

Nesta terça-feira, o CEO do Santos, Pedro Martins, afirmou que a contratação de Neymar fez com que as finanças do Alvinegro Praiano melhorassem, mas destacou que o clube ainda sofre dificuldades financeiras e precisa vender jogadores para equilibrar as contas.

"Neymar é uma alavanca importante. Conversamos com empresas que aumentaram o valor pela presença de Neymar, mas é um clube que ainda não vive sem a venda de jogadores. É um clube que precisa formar e vender. Sem a estrutura do estádio que imaginamos, com mais torcedores, ainda é um clube que precisa vender para equilibrar as contas", declarou.

Este cenário só piorou na última segunda-feira, quando o Santos optou por demitir o técnico Pedro Caixinha um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.