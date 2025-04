Igor Jesus lamenta empate do Botafogo: "Falta um pouco mais de concentração"

O Botafogo decepcionou sua torcida ao empatar com o São Paulo por 2 a 2 nesta quarta-feira, no Nilton Santos. O resultado afasta os alvinegros das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.

O atacante Igor Jesus marcou um dos gols do Glorioso na partida. O jogador afirmou que a equipe precisa ter mais concentração para não cometer os erros que vêm acontecendo nos últimos jogos.

"Acho que falta um pouco mais de concentração para fazer as jogadas que estão treinando. Sofremos gol na saída, que não pode acontecer. Sabemos que o Brasileiro tem muitos jogos, mas temos que pontuar cada vez mais. Vamos trabalhar para não cometer os mesmos erros de hoje", disse.