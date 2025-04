Vitória supera Fortaleza, que amarga terceiro tropeço seguido no Brasileirão

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe, no próximo domingo (20), o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Vitória, no mesmo dia e horário, visita o Fluminense, no Maracanã.

Classificação e jogos Brasileirão

Os gols

O Vitória inaugurou o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita, Erick Serafim cruzou para a área e Janderson subiu mais alto que a marcação para cabecear e estufar as redes de João Ricardo.

O empate do Fortaleza veio aos 2 minutos do segundo tempo. Pol Fernández lançou para a área, Lucero deixou a passar e Diogo Barbosa ficou a bola, livre de marcação, dentro da área. Assim, o lateral esquerdo finalizou rasteiro no canto esquerdo de Lucas Arcanjo.

Aos 27 minutos, o Vitória marcou pela segunda vez. Jamerson, pela esquerda, cruzou para a área e Matheuzinho, dentro da grande área, pegou de canhota e mandou para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 FORTALEZA