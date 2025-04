"Foi uma vergonha", desabafa Braithwaite após goleada sofrida pelo Grêmio contra o Mirassol

Nesta quarta-feira, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Grêmio visitou o Mirassol e perdeu por 4 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite, autor do gol gremista, não escondeu o descontentamento com o resultado e, sobretudo, com a fase da equipe.

"Não tenho muitas palavras, hoje foi uma vergonha para todos. Não fomos a altura do Grêmio e, sim, foi uma vergonha. No momento, não fomos o suficiente, mas temos que sair dessa situação juntos e temos que melhorar muitas coisas no próximo jogo", começou Braithwaite ao Premiere.

"Não sei (o que acontece). É a segunda vez que fazem um gol muito rápido, não sei se é por falta de concentração, mas isso não pode acontecer. É muito difícil quando eles marcam primeiro, mas vamos sair dessa situação", finalizou o dinamarquês.