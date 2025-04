Destaque do Vitória, Matheuzinho cita "alívio" ao bater o Fortaleza no Brasileiro

Diante da derrota, o Fortaleza amargou seu terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Atualmente, o time de Vojvoda vem rendendo abaixo do esperado e é o décimo colocado, com cinco pontos. Por sua vez, o Vitória conheceu seu primeiro resultado positivo e, com quatro unidades, saltou para a 14ª posição.

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe, no próximo domingo (20), o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Vitória, no mesmo dia e horário, visita o Fluminense, no Maracanã.