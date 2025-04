Corinthians se apoia em dominância contra o Fluminense na Arena para tentar dar resposta à Fiel

Um resultado de destaque do Alvinegro contra o Fluminense na Neo Química Arena aconteceu em 2021. Os comandados do ex-treinador Vagner Mancini não tomaram conhecimento do adversário e golearam por 5 a 0, com gols de Jô, Juan Cazares, Fagner, Mateus Vital e Luan - hoje, nenhum deles joga mais pelo Corinthians.

Já em 2022, com Vítor Pereira no comando, o Corinthians voltou a fazer bonito em Itaquera e bateu o Tricolor carioca por 3 a 0. Renato Augusto abriu o placar, enquanto Giuliano e Felipe Melo (contra) completaram o resultado nos acréscimos da etapa final.

Por fim, no último encontro entre Timão e Fluminense na Arena, o placar de 3 a 0 se repetiu. Em um dos melhores jogos da Era António Oliveira, o time corintiano venceu graças a dois golaços do jovem Wesley, hoje no Al-Nassr (Arábia Saudita), e um do zagueiro Cacá.

Agora, o Corinthians tenta fazer valer a dominância contra o Fluminense para voltar a vencer no Brasileirão. Além disso, a equipe poderá voltar a contar com o técnico Ramón Díaz à beira do gramado, uma vez que o argentino já cumpriu suspensão na última rodada.

O Timão ocupa a nona colocação na tabela de classificação da Série A, com quatro pontos. Até o momento, a equipe alvinegra conquistou uma vitória (contra o Vasco), um empate (contra o Bahia) e uma derrota (contra o Palmeiras).