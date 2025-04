Corinthians perde do Fluminense na Arena e amarga segunda derrota seguida no Brasileiro

O Corinthians amargou sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do torneio nacional. Renê e Arias, de pênalti, fizeram os gols que selaram o revés dos donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians alcançou a marca negativa de três jogos sem vencer entre todas as competições - são duas derrotas e um empate. Na Série A, o Alvinegro caiu para a 12ª posição e segue com quatro pontos após quatro rodadas. Já o Fluminense chegou aos nove pontos e pulou, momentaneamente, para a vice-liderança.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela quinta rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto isso, o Fluminense encara o Vitória neste domingo, a partir das 18h30, no Maracanã.