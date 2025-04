Com dois de Pedro, Flamengo goleia o Juventude e lidera o Brasileirão

O Flamengo goleou por 6 a 0 o Juventude, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os donos da casa encaminharam a goleada no primeiro tempo, com gols de Pulgar, Plata e Danilo. Na etapa final, Arrascaeta e Pedro (duas vezes) completaram o placar.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a dez pontos, na liderança da competição. Já o Juventude é o sétimo, com seis.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco, neste sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o Juventude recebe o Mirassol, no Alfredo Jaconi.