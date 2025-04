Com dois a mais, Coritiba empata com Novorizontino e perde chance de liderar Série B

Nesta quarta-feira, no Couto Pereira, o Coritiba empatou em 0 a 0 contra o Novorizontino, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa Branca estava com um a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, depois, na reta final do duelo, contou com mais uma expulsão do adversário. A equipe paulista, ainda na etapa inicial, perdeu uma penalidade máxima.

Diante do empate em casa, o Coritiba desperdiçou a chance de dormir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses estão na segunda colocação e têm sete pontos - mesma pontuação do líder Cuiabá, que marcou mais gols. O Novorizontino, por sua vez, subiu para o sétimo lugar, com cinco unidades.

Pela quarta rodada da Segunda Divisão, na próxima segunda-feira (21), o Coritiba visita o Remo, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Já o Novorizontino, no mesmo dia, mas às 19h, recebe o Criciúma, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.