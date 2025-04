Cleiton destaca o desempenho coletivo em vitória do Red Bull Bragantino: "Conseguimos impor o nosso jogo"

O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O goleiro Cleiton destacou a importância do triunfo, sobretudo, por ser fora de casa.

"A grande vitória foi o tamanho do esforço que a nossa equipe entregou, não só hoje, mas no último jogo contra o Botafogo, contra uma grande equipe. A gente lutou até o final e o nosso principal desafio hoje era conseguir fazer um jogo com muita atitude, com muita disputa, agarra, entrega, não só em casa, mas fora de casa também. Foram poucos times que ganharam fora de casa", disse ao Premiere.

"A gente vê todas as notícias que repercutem contra o Sport, algumas decisões da arbitragem, mas a gente não tem nada a ver com isso, conseguimos impor o nosso jogo, com muita agarra, muita determinação, a gente conseguiu sair com essa vitória merecida", concluiu.