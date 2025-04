Chapecoense bate o Paysandu e conquista sua primeira vitória na Série B

A Chapecoense venceu o Paysandu por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém. Maílton e João Silveira balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Chape conquistou sua primeira vitória na Série B. A equipe está na 10ª posição, com três pontos. Do outro lado, o Papão segue na lanterna, com três derrotas.

A Chapecoense volta a campo neste domingo, contra o Athletic. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Condá. O Paysandu, por sua vez, enfrenta o Operário, no Estádio Germano Krüger às 16h do sábado. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.