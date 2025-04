Carille comenta postura do Vasco em derrota para o Ceará: "Muito ruim"

? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 16, 2025

"O que mais me incomodou foi a postura do time. Nós temos que saber e respeitar onde estamos. Uma postura muito ruim, principalmente no primeiro tempo, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como deve ser no Campeonato Brasileiro em que toda rodada é uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu me incomoda", disse o treinador.

Philippe Coutinho não foi relacionado para a partida por recomendação do departamento médico vascaíno, que preferiu preservá-lo por desgaste físico. O técnico Fabio Carille, entretanto, não acredita que o resultado do confronto poderia ter sido diferente com a presença do meio-campista em campo.

"Eu nem sei se seria legal que o Coutinho estivesse em campo hoje. A nossa saída foi muito ruim, muito lenta e facilitou para quem estava marcando. Precisamos acelerar o jogo atrás, para melhorar o jogo na frente e nossos meias e atacantes consigam receber em condições melhores", completou.

O Vasco soma duas vitórias e duas derrotas nesta campanha do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe será no Maracanã, contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), deste sábado.