Autor de dois gols, Pedro celebra goleada do Flamengo: "Alegria enorme"

O Flamengo goleou por 6 a 0 o Juventude, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros na liderança da competição.

A torcida presente no estádio assistiu o atacante Pedro entrar no segundo tempo e marcar duas vezes. Foram os primeiros gols do jogador após se recuperar de grave lesão. O atacante exaltou o bom retorno após a recuperação da cirurgia no joelho.