Próximo jogo do Flamengo: veja as próximas partidas do clube

O Flamengo largou bem nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e divide a liderança com o Palmeiras. Os dois times são os únicos com sete pontos (duas vitórias e um empate).

O Rubro-Negro carioca vai fazer ainda mais cinco jogos neste mês de abril. Três pelo Brasileirão, um na Libertadores e outro na Copa do Brasil, sendo a estreia do clube no torneio nacional, onde é o atual campeão.

Depois de vencer o Grêmio por 2 x 0, no último domingo (13), o próximo jogo do Flamengo será diante de outro time gaúcho: o Juventude. O duelo ocorre na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Veja a seguir os compromissos do time no restante do mês.