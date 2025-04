Patrocinadora máster do Flamengo recebe autorização para voltar a operar no Brasil

Apesar da suspensão na última sexta-feira, o Rubro-Negro teve uma liminar favorável e pôde estampar a marca 'Flabet', que é pertencente a mesma empresa da Pixbet, na vitória sobre o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo continua se preparando para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro recebe o Juventude, no Maracanã. A equipe carioca lidera a competição, com sete pontos.

Leia a portaria SPA/MF Nº 806 na íntegra:

PORTARIA SPA/MF Nº 806, DE 14 DE ABRIL DE 2025 - PUBLICADO EM 15 DE ABRIL DE 2025

Autoriza a pessoa jurídica que menciona a explorar a modalidade lotérica de apostas de quota fixa.

O SECRETÁRIO DE PRÊMIOS E APOSTAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, inciso I, do Anexo l do Decreto nº 11.907, de 30 de janeiro de 2024, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e na Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, resolve: