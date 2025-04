Marcos Rocha tem edema na panturrilha e volta a ser desfalque no Palmeiras

O lateral direito Marcos Rocha voltou a ser desfalque no Palmeiras e não estará á disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Internacional, que acontece nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

O jogador teve detectado um edema na panturrilha esquerda e deu início ao cronograma individualizado. Assim, não participou da atividade desta terça-feira com o restante do elenco. Após uma sessão de vídeo, os jogadores foram a campo para aplicar os conceitos táticos trabalhados pelo técnico Abel Ferreira, além de disputarem um recreativo.

Marcos Rocha se recuperou há pouco de uma lesão na coxa esquerda, que o deixou de fora de cinco jogos. No último sábado, voltou a ficar à disposição do time, mas não saiu do banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri.