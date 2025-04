Marcelo Melo e Rafael Matos estreiam nesta quarta-feira no ATP 500 de Munique

É a 19ª temporada do experiente Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, em 2024.

Os brasileiros também foram vice-campeões no ATP 500 de Washington, em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, em 2025. No ranking da ATP, Melo ocupa a 42ª colocação e Matos é o atual 31º.