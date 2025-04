CEO do Santos valoriza César Sampaio, mas reforça busca por outro treinador no mercado

Pedro Martins, CEO do Santos, agradeceu nesta terça-feira a César Sampaio por ter assumido temporariamente o comando da equipe após a demissão do português Pedro Caixinha. No entanto, o mandatário deixou claro que a intenção não é efetivá-lo no cargo e que o Peixe está em busca de outro treinador no mercado.

"Tenho que agradecer ao César, porque ele assumiu esse desafio. É o auxiliar da casa e faz a integração com as categorias de base. Tem sido importante. Ele assume como a figura para tocar essa próxima partida, e está ciente que o Santos conduz um processo de seleção", declarou.

O Alvinegro Praiano decidiu demitir Caixinha na última segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, foram três derrotas e um empate.