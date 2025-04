Calendário muda Seleção Brasileira para o Mundial de Revezamentos de Guangzhou

Em ano de Mundial de Atletismo, que será realizado em Tóquio, entre os dias 13 e 21 de setembro, a programação dos atletas muda, e competições na Ásia implicam em viagens longas e desgastantes. O Brasil mantém a sua participação no 4×100 m masculino, pois apenas Paulo André Camilo de Oliveira pediu dispensa. Também participarão os revezamentos 4×400 m feminino, masculino e misto.

Os velocistas disputarão o 54º Campeonato Sul-Americano de Mar Del Plata, de 25 a 27 de abril, competição que classifica o campeão de área para o Mundial de Tóquio. Logo após o evento na Argentina, os integrantes dos revezamentos que aceitaram a convocação para o Mundial ficarão concentrados para treinamento em Bragança Paulista antes da viagem à China, prevista para 3 de maio.

Em Guangzhou, as provas de revezamentos (exceto o misto 4×100 m) terão a participação das 16 melhores equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, do país anfitrião e das melhores equipes do mundo até completar 32, definidas pelas listas no período de qualificação (que valem de 1/1/2024 a 13/4/2025).

Confira os atletas convocados para o Mundial de Revezamentos: