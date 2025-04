Bastos não deve passar por cirurgia, e Botafogo pode ter o jogador no Mundial

Amanhã o Glorioso reencontra o São Paulo no Nilton Santos! VAMOS PRA CIMA! ???

Bastos se lesionou em novembro de 2024, voltou a campo em fevereiro deste ano e novamente sofreu lesão. O jogador realizará exercícios de força e recondicionamento físico, sem data definida para concluir o tratamento.

No Mundial, o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, no dia 15 de junho. Apesar da recuperação do jogador não ser visando a competição, é possível que ele esteja recuperado para entrar em campo nos Estados Unidos.