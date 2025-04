Arboleda treina, e São Paulo encerra preparação para visitar o Botafogo

Para a partida desta quarta-feira, Zubeldía vai contar com o retorno de Robert Arboleda, que desfalcou o São Paulo na partida contra o Cruzeiro, no último domingo, por conta de uma sobrecarga na coxa esquerda. O zagueiro treinou normalmente e será relacionado para a viagem ao Rio de Janeiro.

O atacante Jonathan Calleri cumpriu suspensão na última partida, depois de ser expulso no duelo contra o Atlético-MG, e também estará à disposição.

Entre os lesionados, Lucas Moura (trauma no joelho direito) e Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) deram continuidade ao processo de recuperação, com corrida no campo e exercícios com bola orientados pela fisioterapia. Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda) se recupera no REFFIS Plus e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) segue em repouso.

A delegação do São Paulo viaja em direção do Rio de Janeiro ainda na tarde desta terça-feira.

Diante do Botafogo, o São Paulo busca conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem três empates na competição e ocupa apenas a 15ª posição, com três pontos conquistados. No último domingo, a equipe do técnico Luis Zubeldía ficou no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis.