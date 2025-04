Thiago Silva sofre lesão e vira desfalque do Fluminense para o duelo contra o Corinthians

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2025

A tendência é que o técnico Renato Gaúcho recorra a Ignácio ou Thiago Santos para formar dupla com Freytes.

Thiago Silva se junta a outros seis jogadores que estão no departamento médico. São eles: o lateral direito Guga (lesão muscular na coxa esquerda), o lateral esquerdo Fuentes (lesão muscular na coxa esquerda), o volante Otávio (rompeu o tendão de Aquiles da perna direita), os meio-campistas Renato Augusto (luxação no ombro direito) e Isaque (ligamento do joelho direito) e o atacante Riquelme (ligamento do joelho esquerdo).

O Fluminense volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Ao longo de sua recuperação, Thiago Silva também perderá jogos da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.