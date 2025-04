Sem Coutinho e Tchê Tchê, Vasco divulga lista de relacionados para visitar o Ceará pelo Brasileiro

Por outro lado, Jean David, Mateus Carvalho e Paulo Ricardo assumiram as vagas na lista dos relacionados.

Com a vitória sobre o Sport, por 3 a 1, o Vasco assumiu a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos conquistados. O Ceará vem de derrota diante do Juventude, também no último sábado, por 2 a 1, e ocupa a 8ª colocação, com quatro pontos.

Confira a lista completa dos relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo



Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulo Ricardo e Victor Luís



Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas e Luiz Gustavo