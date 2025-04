Santos demite o técnico Pedro Caixinha

Pedro Caixinha não é mais técnico do Santos. O clube decidiu demitir o treinador nesta segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O português não resistiu à sequência de resultados ruins. O time não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, foram três derrotas e um empate.