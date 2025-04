Renato Gaúcho tem início animador em nova passagem como técnico do Fluminense; veja números

Renato Gaúcho começou a sua sétima passagem como técnico do Fluminense com o pé direito. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador segue com 100% de aproveitamento.

São três triunfos em três compromissos. Neste período, o clube marcou oito gols e sofreu apenas um. Além disso, são zero grandes chances cedidas aos rivais, 6.2 finalizações para marcar um tento, 24 chutes para ser vazado e 56,3% de posse de bola, segundo dados do Sofascore.