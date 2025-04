Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio são escalados para o Mundial de Clubes da Fifa: confira

"Viemos de atuações de alto nível apresentadas nos últimos torneios da FIFA. Portanto, o nível está mais alto e, quando ele sobe, fica mais difícil manter o nível. Mas estamos trabalhando muito duro e a Team One dará uma contribuição sólida para o sucesso desta competição emocionante", completou.

A regra aprovada pelo Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB) também será implementada nos jogos do torneio: caso um goleiro fique com a bola por mais de oito segundos, será marcado escanteio para a equipe adversária.

Além disso, durante as partidas, os árbitros utilizarão câmeras corporais. As imagens serão disponibilizadas aos torcedores pela DAZN, emissora global do Mundial.