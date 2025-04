Palmeiras se reapresenta após vitória no Derby, e Murilo tem lesão na coxa detectada

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, e iniciou a preparação para visitar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição, no Beira-Rio.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais no clássico contra o Corinthians, no último sábado, seguiram cronograma regenerativo no centro de excelência do clube. O restante do elenco participou de um treino técnico com jogos em campo reduzido e objetivos determinados pela comissão técnica de Abel Ferreira.

Murilo, que sentiu dores ainda no aquecimento antes da partida contra o Corinthians, passou por exames nesta segunda-feira e teve uma lesão detectada no músculo posterior da coxa direita. O Palmeiras não divulgou um prazo de recuperação para o atleta, que já começou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.