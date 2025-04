"Não existe a possibilidade", diz diretor de futebol do Grêmio sobre demissão de Quinteros

Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrentará o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, também pelo Brasileirão, o compromisso será o Gre-Nal, na Arena do Grêmio, às 21h.

O Tricolor Gaúcho está na 13ª colocação do torneio, com três pontos.