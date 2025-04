Flamengo abre venda geral de ingressos para duelo contra o Juventude pelo Brasileirão

O Flamengo divulgou, nesta segunda-feira, a abertura da venda geral online de ingressos do jogo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Rubro-Negro podem adquirir seus ingressos por meio do site ingressos.flamengo.com.br.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionou na seguinte ordem: Nação Maraca 1 *uma estrela (11/04 às 10h), Nação Maraca 1 (11/04 às 16h), Nação Maraca 2 *uma estrela (12/04 às 10h), Nação Maraca 2 e Nação Maraca 3 *uma estrela (12/04 às 16h), Nação Maraca 3 (13/04 às 10h) e Público Geral (14/04 às 10h).

O confronto, que ocorrerá no Maracanã, será válido pela quarta rodada do Brasileirão e está marcado para a próxima quarta feira, dia 16 de abril, às 21h30 (de Brasília).