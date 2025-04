Felipe Anderson reencontra posição que brilhou na Europa e vive melhor momento no Palmeiras

?? pic.twitter.com/I2qlPKfvUR

Os números destas partidas de Felipe Anderson são bons. Somando os dois confrontos ele deu uma assistência e ainda criou uma grande chance. Foram três passes decisivos, três finalizações (uma delas na trave) e três dribles certos em quatro tentativas. Na defesa, também foi firme, com três desarmes.

Com a baixa de Raphael Veiga, que sofreu luxação no ombro, Felipe Anderson deve permanecer na equipe titular para o duelo contra o Colorado, próximo compromisso do Alviverde. A bola rola nesta quarta-feira, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão.