Cédric Soares responde sobre vaias da torcida do São Paulo e diz: "É melhor empatar do que perder"

"Acho que é normal. Os torcedores querem vencer, é normal. Nem sempre é possível. Claro que queremos dar essa vitória a torcida, porque eles merecem, tem vindo sempre nos apoiar. Sabemos também que tem 11 jogadores do outro lado, então é difícil. Trabalhamos muito por esses três pontos, e logo logo vão chegar. Temos que nos unir, acreditar no que estamos fazendo, ter a certeza que os três pontos vão chegar e vamos dar o melhor", destacou na zona mista.

O São Paulo abriu o placar com Ferreira, que marcou de cabeça após cruzamento de Cédric aos seis minutos do segundo tempo. Contudo, aos 19 minutos, o Cruzeiro se aproveitou da desatenção da defesa tricolor e, após cobrança de escanteio, Kaio Jorge aproveitou sobra na pequena área e empatou o jogo.

Foi a segunda partida consecutiva que o São Paulo saiu na frente no placar, mas levou o empate. A primeira aconteceu na última quinta-feira, contra o Allianza Lima, pela Libertadores: o Tricolor abriu 2 a 0, mas deixou o rival peruano igualar o marcador em dez minutos.

Além disso, o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão - são três empates consecutivos, com apenas um gol marcado. O clube paulista figura na 15ª colocação, com apenas três pontos conquistados.

"Não estou dizendo que o resultado é positivo, mas é melhor empatar do que perder. Temos três resultados possíveis no futebol: empatar, ganhar ou perder. Tem uma equipe grande também do outro lado, não deixa de ser difícil. Nós queríamos muito dar essa vitória a torcida, sabemos desse tipo de pressão. Já joguei em clubes com muita pressão, cresci assim. Por isso, é normal (as vaias). Eles são nossa torcida, sentem o clube no coração, querem nos ajudar, querem que a gente dê mais. O grupo está tentando, está se esforçando para chegar nessa vitória, e acho que temos que nos manter positivos. Está muito no início (da competição). Hoje, chegamos a estar vencendo o jogo, poderíamos ter tido um maior controle de bola depois de marcar, mas não aconteceu. O time voltou a dar uma resposta depois de sofrer o gol, voltou a crescer, e esse é o caminho", afirmou o lateral.

Cédric Soares chegou ao futebol brasileiro em janeiro deste ano após passar por clubes de Portugal, Itália e Inglaterra. O defensor assinou com um contrato de produtividade com o São Paulo e tem vínculo válido até 30 de abril, mas disse que deseja prolongar essa experiência no futebol brasileiro e comentou sobre sua adaptação.