Ceará x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

Principal nome do elenco, o meia Philippe Coutinho será poupado por conta do controle de carga. Além dele, o volante Tchê Tchê não seguiu com a delegação por problemas particulares. Na defesa, Maurício Lemos e Lucas Oliveira apresentaram problemas físicos e o lateral Puma Rodriguez foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

O Ceará, por outro lado, chega para o confronto após sofrer a primeira derrota no Brasileirão. Fora de casa, o Vozão perdeu de virada para o Juventude, no último sábado. Com quatro pontos, o Alvinegro cearense aparece na oitava posição na tabela, enquanto o Vasco fecha o G4, com seis.