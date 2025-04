Caso VaideBet: Marcelo Mariano depõe, contradiz Cassundé e não deve evitar indiciamento

No último domingo, a Gazeta Esportiva teve acesso a parte das provas materiais que a Polícia já anexou sobre Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Em meio às centenas de páginas, o delegado Tiago Fernando Correia afirmou, em um de seus despachos, ter elementos suficientes para indiciar o trio por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha, e lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso.

Investigação do caso e mais depoimentos

O caso VaideBet está sendo conduzido pelo Delegado Tiago Fernando Correia, do DPPC (responsável por casos de lavagem de dinheiro), com o apoio do Promotor de Justiça do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Juliano Carvalho Atoji.

Nesta terça-feira, será a vez de Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, prestar depoimento. Já a oitiva do presidente Augusto Melo está marcada para quarta-feira. A defesa do mandatário pediu o adiamento do depoimento, mas a soliticação foi rejeitada pela Polícia.

Independentemente da postura dos investigados, que podem se ausentar ou ficar em silêncio na delegacia, o caso deve ser concluído entre o fim de abril e a primeira semana de maio, quando as autoridades vão informar ao público o desfecho do inquérito.