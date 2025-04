'Calcanhar de Aquiles' do Corinthians, zaga deve ter nova mudança contra o Flu

A zaga do Corinthians deverá passar por novas mudanças para a partida da próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Passada a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no clássico do último sábado, Ramón Díaz e Emiliano Díaz tendem a fazer novas alterações no sistema defensivo, que tem sido o "calcanhar de Aquiles" da equipe na temporada.

Contra o Palmeiras, o Corinthians apostou na dupla de zaga formada por Cacá e André Ramalho, que vinha se acostumando a atuar com mais frequência ao lado de Félix Torres, poupado no Derby.

Fato é que a nova configuração defensiva do Corinthians não foi capaz de neutralizar as investidas do Palmeiras, que venceu a maioria dos duelos individuais e teve espaço suficiente para finalizar de fora da área. Os dois gols do rival, aliás, aconteceram exatamente dessa maneira.