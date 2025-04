Samuel Xavier comemora gol da vitória do Fluminense sobre o Santos

O Fluminense venceu o Santos, neste domingo, no Maracanã. Os tricolores marcaram o gol da vitória praticamente no último lance da partida. Autor do gol carioca, o lateral direito Samuel Xavier exaltou o feito.

"Sempre falei que é uma honra vestir a camisa do Fluminense. E mais feliz por escrever minha histórias aqui, com gols importantes. O professor Renato chegou e deu muita liberdade para a gente jogar. Ganhei a chance, infelizmente com a lesão do Guga. Entrei e estou fazendo grandes partidas", disse Samuel Xavier, ao Prime Video.

"Um elenco tem que ter opções. Não é fácil marcar jogadores qualificados como Guilherme no primeiro tempo e o Neymar no segundo. E ainda poder ir a frente e marcar o gol da vitória", completou