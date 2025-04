Flamengo bate Bauru fora de casa e fecha fase classificatória do NBB como vice-líder

Em jogo válido pela penúltima rodada da fase classificatória do NBB, o Flamengo venceu o Bauru Basket por 88 a 84 na noite deste domingo, no ginásio Panela de Pressão. A partida marcou o 600º jogo do Bauru na história do NBB e selou a sexta vitória consecutiva do Rubro-Negro na competição.

Com o resultado, o Flamengo assegurou a segunda colocação geral da primeira fase, com 26 vitórias e sete derrotas. Isso garantiu a vantagem do mando de quadra em todas as séries dos playoffs aos cariocas, exceto em uma eventual final contra o Minas, líder da competição. Já o Bauru permanece na quinta posição, com 18 vitórias e 14 derrotas.

Na última rodada da fase regular, o time carioca enfrenta o Franca fora de casa, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), apenas para cumprir tabela. O Bauru, por sua vez, recebe o Vasco na quarta-feira, às 19h30, novamente no Panela de Pressão.