Com mudanças na zaga e no ataque, São Paulo está pronto para enfrentar o Cruzeiro; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida deste domingo, contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. A comissão do técnico Luis Zubeldía fez três alterações em dois setores do campo: duas na defesa, com as entradas de Ruan e Cédric Soares, e outra no ataque, com André Silva.

A entrada de Ruan Tressoldi na vaga de Arboleda acontece em função da condição física do camisa 5. O equatoriano não teve lesão constatada, mas sofre com uma sobrecarga muscular. Assim, o jogador não foi relacionado para o embate e Ruan ganhou a vaga ao lado de Alan Franco.

Também no setor defensivo, Ferraresi deu lugar a Cédric Soares. O meio-campo, por sua vez, é o mesmo que saiu jogando contra o Allianza Lima, na última quinta-feira. No comando de ataque, André Silva ganha chance e substitui Calleri, que cumpre suspensão por cartão vermelho.