Cabeças de galinha, pipa e mais: árbitro relata objetos atirados em Palmeiras x Corinthians

O árbitro Rafael Rodrigo Klein relatou na súmula de Palmeiras x Corinthians alguns objetos e itens curiosos que chegaram ao gramado da Arena Barueri ao longo do jogo deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Com os ânimos exaltados devido à derrota recente na final do Campeonato Paulista, além da já tradicional rivalidade entre as duas equipes, a torcida palmeirense fez questão de transformar a Arena Barueri em um ambiente hostil para o Corinthians e fez questão de devolver na mesma moeda a provocação do Derby de novembro de 2024.

No fim do ano passado, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, e a torcida do Timão atirou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena.